Администрация Байдена не планирует менять Вторую поправку к Конституции

Администрация президента Джо Байдена не планирует отменять или вносить изменения во Вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует всем американцам право на хранение и ношение оружия. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об этом в среду, отвечая на вопрос одного из журналистов.

«Никто не говорит об отмене или изменении Второй поправки», – сказала Псаки, отвечая на вопрос репортера о том, планирует ли администрация Байдена каким-либо образом повлиять на поправку, принятую Конгрессом в 1791 году наряду с девятью другими поправками в рамках Билля о правах.

По словам Псаки, нынешняя администрация «сосредоточена на принятии разумных мер, которые сделают безопаснее жизни наших городов, семей и детей». Среди предлагаемых Белым домом изменений – ужесточение проверок биографических данных о покупателях оружия, что, по словам Джен Псаки, поддерживает большинство американцев.

Кроме того, большая часть американской общественности «не считает, что кому-либо необходимо владеть штурмовым оружием», добавила пресс-секретарь администрации.

Отвечая на вопрос о вероятности ужесточения правил продажи оружия, учитывая широкую оппозицию среди законодателей-республиканцев, Псаки заявила, что президент рассчитывает обратиться с просьбой к членам Конгресса и объяснить, почему он считает настолько важным вопрос об ужесточении правил продажи оружия.

«Это не должно быть политическим вопросом, [потому что] это обеспечивает безопасность наших городов, безопасность семей», – подчеркнула Псаки, добавив, что президент также планирует обратиться к опыту, накопленному некоторыми штатами, где ужесточения были введены на местном уровне.

Вопрос о решении проблемы насилия с применением оружия вновь возник из-за двух трагедий, случившихся за последние недели в Джорджии и Колорадо. В ходе стрельбы, от рук убийц в этих двух штатах погибли 18 человек. Администрация Джо Байдена заявила о необходимости принятия мер для борьбы с этим явлением.