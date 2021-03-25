«Абсурдистская форма искусства»: американские СМИ о фотосессии Путина в тайге

Обозреватель газеты The New York Times Ванесса Фридман посмотрела фотографии с участием президента России Владимиром Путиным и написала колонку, в котором отмечает, что «бывают фотосессии, бывают президентские фотосессии, а бывают президентские фотосессии Владимира Путина».

«Редко когда лидер мировой державы относится к постановочному освещению с таким творческим, хотя и клишеобразным рвением, не только подпитывая глобальное желание создавать карикатуры на себя, но фактически создавая их», — пишет она.

«Вот его засняли — как будто случайно! — как он сидит, серьезный и твердый, как сталь, за рулем такого гигантского выкрашенного в камуфляж вездехода, что, кажется, ничто не может остановить его; позирует по колено в снежном сугробе в плюшевой, но уютной куртке из овчины, соответствующих брюках и водолазке цвета слоновой кости и пронзительно смотрит в будущее; спокойно движется по шаткому мосту через замерзшую реку, с министром обороны Сергеем Шойгу позади него; а затем наслаждается бодрящим пикником на открытом воздухе с сосисками и овощами с Шойгу (одетым в сочетающуюся с путинской одежду) за столом, покрытым белой скатертью, с меховыми покрывалами, брошенными на скамейки, и металлическими кружками, поднимаемыми в согласии», — добавляет Фридман.

«Это само по себе стало своего рода абсурдистской формой искусства», — отмечает Фридман.

По ее мнению, большинство политических лидеров отдают предпочтение утвержденным фотографиям, демонстрирующим, как они серьезно и усердно трудятся в офисе. Журналистка ссылается на экс-президента США Барака Обаму, который часто позировал за своим столом с закатанными рукавами, и на президента Франции Эммануэля Макрона, выпустившего знаменитый видеоролик о подготовке его официального портрета — на видео запечатлено, как он тщательно расставляет различные символичные аксессуары на своем столе.

«К 2019 году в деле формирования имиджа Путин переключился на снимки, отсылающие к его связи с землей, а не к его прежнему доминированию — он позировал, мирно сидя в поле, сжимая букет полевых цветов, которые, он, по-видимому, собрал сам, или возлегая на скалистом холме. Тем не менее, он оставался одетым в оливково-зеленые тона и силуэты, напоминающие военную форму. Неявный месседж был по-прежнему в крутости. Это было больше о «жесткой любви», — пишет Фридман.

«И новые сибирские фотографии твердо следуют этой традиции. Если им не хватает тонкости — действительно, имиджмейкерство настолько очевидно, что оно спровоцировало изрядную долю насмешек и мемов в соцсетях, верно также и то, что если говорить о Путине, то тонкость никогда не была частью… хм, картины», — заключает автор публикации.