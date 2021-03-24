Зеленський сидітиме на лаві підсудних за переслідування ветеранів – Фріз

Президент України Володимир Зеленський сидітиме на лаві підсудних за злочини проти ветеранів, патріотів, волонтерів і медиків.

Про це в ефірі “Прямого” заявила народна депутатка від фракції “Європейська Солідарність” Ірина Фріз.

Так, Ірина Фріз розцінює судове засідання по справі вбивства Павла Шеремета, як змову судової системи з президентом, оскільки на грудневій пресконференції президент Зеленський визначив винними у вбивстві Павла Шеремета безпосередньо Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь.

“Все це буде мати свій висновок після того, як людина, яка, порушивши презумпцію невинуватості, але займаючи зараз посаду президента, буде так само сидіти на лаві підсудних і відповідати за всі злочини, які вона вчиняє проти ветеранів, патріотів, волонтерів та медиків”, – наголосила депутатка.