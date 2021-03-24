«Яхад» поздравляет солдат ЦАХАЛа с Песахом и дарит им подарки



Песах — один из самых важных наших праздников — принято отмечать за обильным столом в кругу семьи. Дети ищут афикоман, главы семейств читают пасхальный седер, все поют, пьют заповеданные бокалы вина, едят и веселятся.

И все это веселье возможно лишь благодаря тому, что нас охраняют наши солдаты. Наши дети, которые с оружием в руках на земле, на море и в небесах защищают всех нас. Это не просто, но необходимо. Они защищают нашу свободу и радость. А вся страна отвечает им безмерной благодарностью. Но вдвойне тяжело приходится солдатам-одиночкам. Этим самоотверженным парням и девушкам, которые приезжают из всех стран мира, чтобы вдали от семьи служить своему народу в земле Израиля.

Поэтому общественная организация «ЯХАД — вместе в поддержку солдат Израиля» при поддержке фонда «Керен ле-ядидут», различных компаний и простых граждан каждый Песах преподносит солдатам-одиночкам подарочные наборы и подарочные карты. Важно понимать, что это не некая абстрактная организация, а все мы — простые граждане и крупные фирмы, пенсионеры и миллионеры – именно мы даем средства, чтобы подарить нашим солдатам немного тепла и радости. Потому что они этого заслуживают. Потому им это нужно. И потому что это нужно нам самим. Это вечная традиция нашего народа и нашей страны.

Шарон Хармон, полковник запаса ВВС ЦАХАЛа, заместитель генерального директора организации «Яхад», говорит: «Быть солдатом-одиночкой — это серьезный вызов, особенно сложно им приходится в преддверии праздников. То, что выдерживают эти ребята, преодолевая трудности при защите страны, вызывает в нас чувство гордости и волнение. И в канун праздника мы делам все, чтобы дать почувствовать этим солдатам, что они не одни. Мы передаем им ту любовь, которую посылают все, кто вносит свой вклад в покупку подарков, и продолжим и впредь стараться хоть немного скрасить их жизнь вдали от дома».

Яэль Экштейн, президент «Керен ле-ядидут»: «Быть ​​ солдатом-одиночкой — это большая жертва и непростая задача. Корона-кризис, который привел к тому, что многим молодым людям сложно найти стабильную работу, когда они еще не имеют права на пособие по безработице, усугубляет их трудности в десятки раз. Мы здесь, чтобы поддержать этих солдат и пожелать всем счастливого праздника и скорейшего возвращения к нормальной жизни и процветанию».

Кроме проекта подарков «Яхад» помогает солдатам-одиночкам и многими другими способами. Для них строятся дома – в распоряжении организации находится около 150 квартир по всей стране, в которых регулярно ночуют сотни военнослужащих. Солдаты в этих домах и общежитиях получают финансовую и продовольственную помощь от организации, продуктовые наборы и подарки. Там регулярно проводятся праздничные трапезы. Есть проекты по проведению досуга, отдыха, посещению заболевших солдат в больницах и т. д. «Яхад» оплачивает билеты домой для солдат-одиночек, участвует в оплате обучения после армии и т.д.

«ЯХАД» объединяет Общество поддержки солдат Израиля и фонд ЛИБИ и является единственным уполномоченным Министерством обороны каналом поступления всех средств, предназначенных для помощи солдатам израильской армии.

Важно отметить, что 100% всех мобилизуемых средств идут непосредственно на нужды солдат! Расходы самой организации финансирует Министерство обороны Израиля

Внести свою лепту в помощь нашим воинам может каждый, внеся любую сумму по ссылке — bit.ly/pesahforsoldiers

Более подробную информацию вы найдете:

на нашем сайте: https://ru.ufis.org/

на странице в сети «Фейсбук» https://bit.ly/2ZLf8Hy