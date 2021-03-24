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Вертолет NASA 8 апреля совершит первый полет на Марсе

Прибывший на «красную планету» с марсоходом Perseverance геликоптер Ingenuity отправится в полет в апреле. Как сообщили в NASA, это произойдет 8 апреля или позже — то есть, возможно, что и в День космонавтики (12 апреля).

Вертолет Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космоса весит 1,8 кг, его диаметр — 1,2 м. Имеющий две камеры и работающий на солнечных батареях аппарат должен в течение месяца вести фотосъемку на Марсе.

За испытательный полет длиной полминуты, как планируется, вертолет должен подняться в воздух на 3 м.

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе 18 февраля, от Земли до соседней планеты он летел полгода.

24 марта, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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