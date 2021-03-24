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В Москве нашли живущую среди кошек и отзывающуюся на «кис-кис» девочку

Девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на «кис-кис», нашли в подмосковном Талдоме — ее воспитывал дедушка.

Обнаружить истощенного ребенка удалось после того, как полицейские погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом. «[Сотрудники полиции] заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина», — пишут СМИ.

У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати. Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил, что девочка не умеет ходить, только ползает. В доме с ней жили 19 кошек, а сама она отзывалась на «кис-кис». Вместе с девочкой проживал 65-летний житель Москвы.

24 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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