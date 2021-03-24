В Дубае открылся первый израильский ресторан

В Дубае открылся первый кошерный израильский ресторан, получивший название «Муль Ха-Ям» («Напротив моря»). Его открыли двое молодых израильтян, пишет The Jerusalem Post.

Элрои Воркман из Беэр-Шевы и Авихай Кадош, религиозный еврей из Кирьят-Арба, после первого посещения Дубая, открывшегося для израильтян, решили открыть в эмирате ресторан с недорогой кошерной едой. Они смогли найти местного партнера и разработать бизнес-план.

Шеф-поваром ресторана стал пакистанец. Среди тех, кто помогал им открыть ресторан, есть и палестинский араб. За кошерностью блюд надзирает Эмиратское агентство сертификатов кашрута.

Воркман и Кадош надеются, что их ресторан, помимо бизнес-целей, станет выполнять роль посланника мира между народами на Ближнем Востоке.

ОАЭ подписали мирное соглашение с Израилем в 2020 году, вместе с Бахрейном. Позднее о нормализации отношений с Израилем сообщили Марокко и Судан.

ОАЭ в последнее время продвигают масштабный план по развитию ближневосточной транспортной инфраструктуры, в котором важная роль отводится Израилю.