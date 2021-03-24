У российских военных появятся замполиты как при СССР

В Росгвардии создано Главное военно-политическое управление, эта структура будет заниматься морально-политическим воспитанием военнослужащих и сотрудников. Глава Росгвардии Виктор Золотов на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что накануне подписал приказ о создании Главного военно-политического управления», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин уточнил: еще в мае прошлого года был утвержден план мероприятий по организации военно-политической работы. Эта работа будет объединять агитационно-пропагандистские мероприятия, психологические занятия, развлекательные мероприятия. Все это, по словам Грибакина, необходимо для обеспечения «высокого уровня морально-политического и психологического состояния», который, в свою очередь, нужен для укрепления дисциплины.

Как сообщает «Интерфакс», Грибакин добавила, что уже до конца этого года, в Росгвардии будут введены должности заместителей командиров воинских частей, подразделений по военно-политической работе. «Правильно будет их называть не «политруки», а «замполиты», — заключил он.