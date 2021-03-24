Сын Джоли и Питта Мэддокс возвращается в Южную Корею после суда против отца

19-летний сын 45-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта Мэддокс собирается вернуться в Южную Корею, где он учится в университете Енсе на факультете биологии, на фоне новостей об ужесточившейся битве родителей за опеку.

По информации некоторых источников, Мэддокс недавно дал показания против своего отца в суде и якобы отзывался о нем не слишком лестно. Другие инсайдеры отмечают, что в действительности этого не было.

Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Как сообщает издание The Sun, очное обучение в колледже частично должно будет начаться в апреле, так что в ближайшее время старший сын пары отправится в Сеул. С началом пандемии он вернулся в дом к своей матери, где учился онлайн до последнего момента.

Прощаться со своим отцом Мэддокс, очевидно, не будет — после ссоры 2016 года он оборвал контакты с Питтом и занял сторону матери. По словам источников, он даже намерен отказаться от фамилии отца (сейчас он использует двойную Джоли-Питт) и в документах, которые не несут юридической силы, использует фамилию Джоли.

Мэддокс хочет официально изменить свою фамилию на Джоли, но Анджелина сказала, что не поддерживает его,

— говорит инсайдер.

Вероятно, долгожданная битва за опеку над детьми Джоли и Питта завершится уже в апреле. О решении судьи Мэддокс может узнать, уже будучи на другом континенте.