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Сын Джоли и Питта Мэддокс возвращается в Южную Корею после суда против отца

19-летний сын 45-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта Мэддокс собирается вернуться в Южную Корею, где он учится в университете Енсе на факультете биологии, на фоне новостей об ужесточившейся битве родителей за опеку.

По информации некоторых источников, Мэддокс недавно дал показания против своего отца в суде и якобы отзывался о нем не слишком лестно. Другие инсайдеры отмечают, что в действительности этого не было.

Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Как сообщает издание The Sun, очное обучение в колледже частично должно будет начаться в апреле, так что в ближайшее время старший сын пары отправится в Сеул. С началом пандемии он вернулся в дом к своей матери, где учился онлайн до последнего момента.

Прощаться со своим отцом Мэддокс, очевидно, не будет — после ссоры 2016 года он оборвал контакты с Питтом и занял сторону матери. По словам источников, он даже намерен отказаться от фамилии отца (сейчас он использует двойную Джоли-Питт) и в документах, которые не несут юридической силы, использует фамилию Джоли.

Мэддокс хочет официально изменить свою фамилию на Джоли, но Анджелина сказала, что не поддерживает его,

— говорит инсайдер.

Вероятно, долгожданная битва за опеку над детьми Джоли и Питта завершится уже в апреле. О решении судьи Мэддокс может узнать, уже будучи на другом континенте.


https://www.spletnik.ru/buzz/baby/100844-syn-dzholi-i-pitta-vozvrashcaetsya-v-yuzhnuyu-koreyu.html
24 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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