Свет возрождения: Как выжившие в концлагере узнали о создании государства Израиль

В апреле 1943 году Шталаг был закрыт и преобразован в концлагерь, состоявший из восьми изолированных секций. Среди них был Нейтральный лагерь (Neutralenlager), где содержались несколько сотен «обменных евреев» (Austauschjuden) из нейтральных стран, которых можно было обменять на немцев. В Специальном лагере (Sonderlager) – несколько сотен польских евреев, имевших временные паспорта стран Южной Америки; почти все они погибли в Освенциме. В Звёздном (Sternlager) – около 4 тысяч евреев из Голландии. В Венгерском (Ungarnlager) – более полутора тысяч евреев из Венгрии. Их условия были наилучшими, они даже не должны были работать, поэтому назывались «евреями с преимуществами» (Vorzugsjuden). Малый женский лагерь (Kleines Frauenlager) возник для восьми тысяч женщин и девочек, переведённых из Освенцима. Палаточный (Zeltlager) использовался как транзитный. Анна Франк с сестрой Марго после Освенцима попали именно туда.

Казармы Берген-Бельзен были выстроены между деревней Бельзен и городом Берген в 1930-х годах для рабочих. В начале Второй мировой они стали Шталагом-311 для польских, французских, голландских и бельгийских военнопленных, а в 1941 году прибыли 20 тысяч русских (из которых вскоре осталось две тысячи).

Одно из доказательств безмерной силы духа – жизнь узников концлагеря Берген-Бельзен после освобождения.

Весной 1944 года из других лагерей начали прибывать партии больных евреев. Лагерь не мог принять такое количество, и вскоре стал местом голода, страданий и смерти. Возникла эпидемия тифа, ставшая опасной для обеих воюющих сторон.

Поэтому приказом Гиммлера Берген-Бельзен 15 апреля 1945 года был передан на попечение 21-й армейской группе союзных сил (объединённое англо-канадское соединение). Кроме того, Гиммлер не желал освобождения лагеря советскими войсками.

До передачи эсэсовцы попытались захоронить тысячи трупов на разных стадиях разложения. Тем не менее британцы застали около десяти тысяч мертвецов прямо в казармах.



Оставшиеся в живых поют Хатикву в момент появления британцев. Видео: BBC. 20.04.1945

Британцы были потрясены увиденным. Одним из первых прибывших офицеров был главный врач 2-й армии Хью Ллевеллин Глин-Хьюз. Он описал, как живые и мертвые лежали рядом. Из 40 тысяч живых почти все нуждались в медицинской помощи.

Х.Л. Глин-Хьюз в Берген-Бельзене, июнь 1945 года. Фото: Королевский военный музей Великобритании

Оставшиеся в живых. Фото: альбом «Разрушение и возрождение», Берген-Бельзен, 1945—1965.

Красный Крест, Джойнт, Еврейское агентство слали еду, одежду, лекарства. Но в течение нескольких недель после освобождения погибли еще 15 тысяч человек.

Желание человека жить неодолимо. На первых фото альбома – груды тел и исхудавшие люди, ожидающие своего последнего дня. В конце – улыбающиеся лица и играющие в мяч дети. Уже через три дня после освобождения был создан еврейский комитет под председательством Йосефа Розензафта.

21 мая заключенные были переведены на близлежащую военную базу, а англичане сожгли лагерь, чтобы искоренить тиф.

Бывшие заключенные наблюдают за сожжением лагеря. Фото: альбом «Разрушение и возрождение», Берген-Бельзен, 1945—1965.

Уже в июне сыграли первую свадьбу и начали рождаться дети. Возникли начальная и средняя школы, театр на идише, больница, спортивные команды. Началась политическая деятельность сионистов, стала выпускаться литература на идиш и иврите.

Буклет: копии 58 периодических изданий, книг, стихов и других материалов, напечатенных в Берген-Бельзене. Национальная библиотека Израиля.

Первый номер журнала «Undzer Shtime» («Наш голос»), открывшийся поминальной молитвой, опубликован 12 июля 1945 года в Целле, недалеко от Берген-Бельзена. Введение гласило: «Пусть еврейское слово слышат на земле нашего врага». Второй вышел уже в самом Берген-Бельзене.

Журнал рассказывал о судьбах выживших, истории народа, праздниках, поселениях и нацистских процессах и неистовствовал по поводу закрытия британцами ворот в Палестину. Первые четыре номера были написаны от руки и размножены. Пятый был напечатан на пишущей машинке, и лишь 12-й – на полиграфической машине.

Три редактора (Рафаэль Олевски, Пол Трепман и Дэвид Розенталь) принадлежали к различным сионистским партиям, что помогло сохранить нейтральность.

Редакция Undzer Shtime: Розенталь, Трепман и Олевски. Фото: книга «Слеза» Олевски

Газета «Wochenblatt» («Еженедельная») с той же редколлегией появилась через неделю после принятия резолюции ООН о создании страны, со статьей «Конец бездомности, конец нашего странствия – еврейское государство на земле Израиля».

14 мая там появилась статья «Канун еврейского государства». Редакторы не могли знать, что в тот же день Бен-Гурион объявил о создании Израиля.

«Канун еврейского государства». Wochenblatt, № 19, 14.05.1948

На следующее утро обитатели лагеря проснулись от громкого пения и криков радости. Они танцевали на улицах и в синагогах. Молодежь раздавала листовки, призывая всех принять участие в праздничном митинге, где Розензафт объявил, что молодежь отбудет в Израиль для службы в армии. Это вызвало ликование.

Берген-Бельзенская молодежь иммигрирует в Палестину. Фото: альбом «Разрушение и возрождение», Берген-Бельзен, 1945—1965.

В следующем номере Wochenblatt появилась статья «Независимость евреев — реальность».

«Независимость евреев – реальность». Wochenblatt, № 19, 21.04.1948

В 79-м выпуске Розензафт писал: последних евреев Берген-Бельзена перевозят в лагерь для перемещенных лиц Йевер, где 18 августа 1950 года и вышел 80-й выпуск, последний, посвященный завершению работы Еврейского агентства в Германии. Йевер закрылся в следующем году.

В сентябре 2010 года организация выживших «Шеерит Ха-Плета» («уцелевший остаток»), возникшая после войны в лагерях для перемещенных лиц, опубликовала бюллетень «Наш голос», полный тяжелых воспоминаний. Он был напечатан не на идише в лагере Берген-Бельзен, а в свободном городе Тель-Авив на иврите.

«Наш голос». Бюллетень, изданный в Израиле.

Мария Якубович