Sony перестанет продавать игры для старых PlayStation

Источники медиа подтвердили, что Sony перестанет продавать игры для ряда консолей летом. К приставкам, для которых больше нельзя будет купить тайтлы, относятся PlayStation 3, PlayStation Portable (PSP) и PlayStation Vita. Для PS3 и PSP магазин будет недоступен со 2 июля, для Vita — останется открытым до 27 августа. Компания объявит о своем решении до конца марта.

По словам инсайдеров, компания не рассчитывает выпускать для данных консолей игры и прочее ПО. Журналисты посоветовали геймерам приобрести или скачать необходимые тайтлы до закрытия магазина — после лета они останутся доступны только в памяти самого устройства. Также у пользователей консолей останется возможность покупать игры на физических носителях. «Без сомнения, цены на игры на физических носителях подскочат, когда магазины перестанут работать», — подытожили авторы.

Флагманская консоль PlayStation 3 была выпущена в 2006 году. Поддержка устройства была прекращена в сентябре 2015 года, производство приставки — 29 мая 2017 года. Актуальная приставка компании — PS5 — появилась в продаже в ноябре 2020 года.