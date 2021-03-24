Сніг та «плюси» до +11°C: Наталка Діденко про погоду 25 березня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

«Ось і завтра, у четвер, буде ганяти вітром, сипати снігом і навіть штовхатися на ожеледиці! У кінці березня», — зазначила синоптик.

25 березня південна частина України буде однією з найхолодніших, а північна — однією з найтепліших.



У південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується +1°C…+5°C.

А на Півночі, Заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4°C…+9°C, на Закарпатті до +10°C…+11°C.

У західних, північних областях та у Вінницькій області завтра суттєві опади малоймовірні, а ось на решті території ще сипатиме снігом, мокрим снігом, подекуди очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового.

Словом, некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах — на Півдні, Сході та в більшості центральних областей. Карта 2.

У Києві четвер нарешті блисне ласкавішим сонцем — буде без опадів та протягом дня повітря прогріється вже до +7°C.

У кінці тижня, вихідними, потепління торкнеться усіх областей України.

