“Слуга народу” Тищенко з напарником вкрали у банку два мільйони доларів кредитних коштів – Лерос

Народний депутат Гео Лерос заявив, що його колега – нардеп фракції “Слуга народу” Микола Тищенко разом зі своїм партнером Куликом В. підробили документи і вкрали у банку нерухомість, злочинно вивівши її з під застави, не повернувши кредити банку на суму у 2 мільйони доларів.

Про це Лерос написав на своїй сторінці у Facebook.

“Справу закривали двічі, останній раз через суд, який теж не встояв перед інтересами банди Зеленського. При чому, після мого депутатського звернення, прокурор встановив, що справу перший раз закрили необґрунтовано та передчасно, а от суд Зеленського вирішив не подовжувати строки досудового розслідування, бо це ж кум Єрмака (голови ОПУ, – ред.)” – зазначив депутат.

Він також опублікував відповідь на своє звернення з Офісу Генерального прокурора:

“Голосіївське управління поліції розслідувало кримінальне провадження щодо надання державному реєстратору Тищенком М.М. та Куликом В.В. завідомо підроблених документів і внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, унаслідок чого здійснено втручання в діяльність ТОВ “Компанія “Конкорд”.

За результатами досудового розслідування 21 лютого 2020 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Зазначене рішення 2 червня скасовано заступником керівника Київської міської місцевої прокуратури №1. Через 10 днів слідчим до суду подано клопотання про продовження строків досудового розслідування, за результатами якого ухвалою Голосіївського районного суду у задоволенні вказаного клопотання відмовлено..

28 липня 2020 року слідчим повторно прийняте рішення про закриття згаданого кримінального провадження.

Нагадаємо, Лерос оприлюднив плівки про корупцію Зеленського і Баканова.