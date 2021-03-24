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Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов долларов

Самая большая в мире картина на холсте «Путешествие человечества» (The Journey of Humanity) авторства британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (более 4,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

Джафри работал над картиной площадью два футбольных поля в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Отмечается, что изначально планировалось разделить полотно на 70 частей, а позже распродать их на шести аукционах в разных странах примерно за 30 миллионов долларов суммарно.

Вырученные средства автор картины пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям. «Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир… Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель — сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», — заявил Джафри.

До момента продажи полотно на протяжении месяца было выставлено в отеле. Покупателем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель компании, специализирующейся на криптовалюте.

24 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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