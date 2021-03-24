«  
  »

Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом

Американский актер Роберт Дауни-младший рассказал, как едва не погиб из-за прыжка с парашютом. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

55-летний артист признался, что раньше любил приключения, однако в последнее время стал более осторожным. Он вспомнил, как во время скайдайвинга пролетел 3,5 километра в свободном падении, и зарекся заниматься этим видом спорта.

«У меня перекрутился парашют. Было не очень весело. Зато какое было счастье, когда он раскрылся, а я понял, что не разобьюсь о землю на полной скорости», — сказал Дауни-младший.

24 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  