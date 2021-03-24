Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом

Американский актер Роберт Дауни-младший рассказал, как едва не погиб из-за прыжка с парашютом. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

55-летний артист признался, что раньше любил приключения, однако в последнее время стал более осторожным. Он вспомнил, как во время скайдайвинга пролетел 3,5 километра в свободном падении, и зарекся заниматься этим видом спорта.

«У меня перекрутился парашют. Было не очень весело. Зато какое было счастье, когда он раскрылся, а я понял, что не разобьюсь о землю на полной скорости», — сказал Дауни-младший.