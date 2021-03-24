Принц Гарри нашел вторую работу за два дня

Принц Гарри устроился на еще одну работу. Как сообщает Daily Mail, это его второе назначение за два дня.

Герцог Сассекский вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией. Помимо него, туда пригласили шахматиста и политического деятеля Гарри Каспарова, невестку медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок и бывшего первого замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон. Работу комиссии будет обеспечивать Крейг Ньюмарк (Craig Newmark), основатель крупного международного сайта объявлений Сraigslist, работающего с 1995 года.

Принца Гарри пригласили как филантропа и основателя организации Archewell. Он будет периодически принимать участие в заседаниях комиссии.

«Как я уже говорил, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом», — прокомментировал принц Гарри назначение. Он добавил, что считает борьбу с недостоверной информацией очень важной и рад поучаствовать в ней.