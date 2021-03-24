Появилась первая в мире зарядная станция, которая получает энергию от приливов

Рядом с автостанцией обустроили пункт хранения аккумуляторов. Проект финансировало государственное агентство Transport Scotland.

Точка зарядки питается от четырехтурбинной установки Nova Innovation Shetland Tidal Array, расположенной между островами Йелл и Анст.

Компания, установившая станцию, называет ее первой в истории. Это один из шагов по сокращению количества двигателей внутреннего сгорания. Установленные под водой турбины уже на протяжении более пяти лет питают дома и предприятия на островах.

Приятно видеть, как приливные технологии используются для декарбонизации части транспортного сектора Шотландии на островах. Наша страна имеет хорошие возможности для продолжения разработки этой технологии, которая поможет сократить выбросы в атмосферу и создать квалифицированные, зеленые рабочие места. Фабрис Левек, глава отдела политики Фонда дикой природы Шотландии

Станция входит в программу правительства по сокращению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на дорогах страны.