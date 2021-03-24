Планетологи увеличили ядро Марса — в нем оказалось много кислорода

Планетологи выяснили, что ядро Марса более крупное и менее плотное, чем считалось ранее. На это указывают данные сейсмографа SEIS автоматической станции InSight. Теперь ученым придется пересмотреть текущие модели строения планеты. Результаты работы были представлены на 52-ой Лунной и планетарной научной конференции, кратко о них рассказывается на сайте журнала Nature.

Данные наблюдений за Марсом автоматических станций и исследования марсианских метеоритов показывают, что ядро планеты до сих пор остается жидким и состоит в основном из железа и никеля, а также более легких элементов, таких как S, Si, C, O и H. Однако точный состав и размеры ядра до сих пор неизвестны, кроме того нерешен вопрос о наличии или отсутствии нижней мантии у Марса. Считается, что если у Красной планеты ядро ​​небольшое, то оно будет богато железом и окружено нижней мантией из силикатов со структурой бриджманита, в то время как модель крупного ядра говорит об отсутствии нижней мантии и обилии легких элементов в составе ядра.

Группа планетологов во главе с Саймоном Штелером (Simon Stähler) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха представила результаты анализа данных, собранных сейсмографом SEIS в период с февраля по август 2019 года. Этот прибор был доставлен на Марс автоматической исследовательской станцией InSight и зарегистрировал более пятиста «марсотрясений», почти 50 из которых обладали магнитудой M w = 2–4. Ученых интересовали поперечные сейсмические волны, отраженные от границы между мантией и ядром Марса, которые могли дать информацию о размерах ядра планеты.

Оказалось, что расчетный радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, что примерно в два раза меньше, чем в случае Земли, и больше, чем предыдущие оценки. Это значение также согласуется с данными эксперимента RISE, проводимого станцией, и говорит о том, что планета не обладает нижней мантией. Кроме того, новое значение средней плотности ядра составляет 6 граммов на кубический сантиметр, что меньше, чем предыдущие оценки, и соответствует модели ядра с большей долей легких элементов, таких как сера и кислород.