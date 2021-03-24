Нетаньяху не набирает большинства мест в парламенте

Правый блок в Израиле, по всей видимости, не получит большинства мест в парламенте в ходе беспрецедентных – четвёртых за года – выборов. Для достижения этой цели политическим силам во главе с премьером Беньямином Нетаньяху не хватит двух мест. Об этом свидетельствуют итоги подсчетов 90 процентов бюллетеней, передает Би-би-си.

Арабская партия PAAM, как прогнозируется, получит пять мест и станет фактором баланса сил: скорее всего, одному из блоков придется вступать с ней в коалицию для получения парламентского большинства. Данный аспект повлияет, среди прочего, и на курс в отношениях с палестинцами. Пока неясно, готова ли РААМ вступать в противоречивый союз с правыми силами, которые традиционно выступают оппонентами арабской партии.

В то же время соперники Нетаньяху, как предполагается, получат 56 мест. Поддержка РААМ могла бы сделать их парламентским большинством, однако едва ли это достижимо: как отмечает радиослужба, они разрознены и вряд ли смогут договориться о совместной работе.

Если ни один из блоков не сумеет сформировать коалицию, страна может столкнуться с необходимостью провести пятые с 2019 года выборы.