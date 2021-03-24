Гвинет Пэлтроу рассказала о своей победе на «Оскаре»: «Пряталась три недели» Ставки онлайн GGbet » Мерьем Узерли поделилась с поклонниками архивным совсем детским фото. Детский портрет звезда сериала Великолепный век опубликовала в Instagram-сторис. На нем она изображена примерно в дошкольном возрасте. На снимке у будущей актрисы короткая стрижка «под горшок». «#маленькаяя», — лаконично подписала фото Узерли.