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Мерьем Узерли поделилась с поклонниками архивным совсем детским фото.

Мерьем Узерли поделилась с поклонниками архивным фото.

Детский портрет звезда сериала Великолепный век опубликовала в Instagram-сторис. На нем она изображена примерно в дошкольном возрасте. На снимке у будущей актрисы короткая стрижка «под горшок». «#маленькаяя», — лаконично подписала фото Узерли.

24 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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