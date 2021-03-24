Крупнейший контейнеровоз в мире сел на мель в Суэцком канале, полностью его закрыв

Контейнеровоз «Эвер Гивен» типа «Голден», принадлежащий тайваньской компании Evergreen Marine и имеющий панамскую регистрацию, сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение по нему в обе стороны. Как сообщает BBC News, инцидент произошел в 7:40 по местному времени (2:40 по московскому времени). Из-за перекрытия движения очереди на проход через канал уже ожидают более ста судов. Ожидается, что на снятие контейнеровоза с мели потребуется около двух дней.

«Эвер Гивен» был построен в 2018 году в Японии судостроительной компанией Imabari Shipbuilding. Контейнеровоз имеет 400 метров в длину и 58,8 метра в ширину. Судно с осадкой 16 метров рассчитано на перевозку 20,1 тысячи стандартных 20-футовых морских контейнеров (длина 6,1 метра, ширина 2,44 метра и высота 2,59 метра). Дедвейт судна составляет 199,5 тысячи тонн. Крейсерская скорость «Эвер Гивен» составляет 9,6 узла (17,7 километра в час).

При переходе через Суэцкий канал «Эвер Гивен» сбилось с фарватера и врезалось в берег канала бульбообразным носом, после чего контейнеровоз перекосило. В результате Суэцкий канал оказался перекрыт по всей ширине. Компания Evergreen Marine утверждает, что контейнеровоз попал под «внезапный и сильный порыв ветра», в результате чего задел дно канала и сошел с фарватера.

Как сообщает CNBC, перед инцидентом на судне произошло отключение электроэнергии, что могло послужить причиной посадки на мель. «Эвер Гивен» следовало с грузом из Китая в Нидерланды.

В настоящее время несколько буксиров пытаются стянуть контейнеровоз с мели. Кроме того, на берегу канала работает экскаватор, откапывающий врезавшийся в грунт нос судна. Точный сроки завершения операции по освобождению «Эвер Гивен» пока неизвестны. Между тем, власти Египта открыли для прохода судов старое русло Суэцкого канала. Это должно частично разгрузить затор на входе в канал.

«Эвер Гивен» в Суэцком канале

Суэцкий канал — судоходный канал, соединяющий Сердиземное и Красное моря, и является кратчайшим путем из Индийского океана в Средиземное море. Благодаря этому искусственно вырытому каналу суда могут не огибать Африку для прохода в Средиземное море, благодаря чему путь сокращается примерно на восемь тысяч километров.

Длина Суэцкого канала, открытого в 1869 году, составляет 160 километров, а ширина — от 45 до 60 метров по дну и 350 метров по зеркалу воды. Канал имеет в глубину в центральной части 20 метров. Ежегодно через Суэцкий канал проходят более 18 тысяч судов. Он является важнейшим путем для доставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США — каждый день через канал провозят около 600 тысяч баррелей нефти (95,4 миллиона литров).