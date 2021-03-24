Ким Кардашьян решила расширить свои владения перед Пасхой

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян решила расширить свои владения в калифорнийском городе Калабасас, построив на заднем дворе участка несколько невысоких строений для детей. Журналисты связали реконструкцию с приближающимся праздником Пасхи. Об этом сообщает DailyMail.

Строения будут считаться уменьшенной версией общины Хидден-Хилс, где смогут проводить время дети телезвезды. Перед входом на территорию уже установили арку и имитацию шлагбаума, а дальше разместили миниатюрную пожарную станцию, магазин косметики, закусочную в ретро-стиле, продуктовый магазин, небольшой коттедж и похожий на Lego замок с двумя башнями.

По данным издания, Кардашьян решила добавить на территорию новые объекты, чтобы отметить праздник особым образом, так как в феврале 2021 года после семи лет брака она подала на развод с американским хип-хоп-исполнителем и отцом ее детей Канье Уэстом.