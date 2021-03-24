Исследование: к 2035 году почти все блюда будут готовить из заменителя белка

К 2035 году продукты из альтернативных белков займут 11% от общего рынка. Исследователи уверены, что к этому моменту с использованием таких заменителей можно будет приготовить практически любые традиционные блюда. При этом они будут дешевле и не потеряют привычного вкуса. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на совместное исследование компаний BCG и Blue Horizon Corporation (BHC).

Ученые уверены, что к 2035 году 95% самых популярных блюд в мире можно будет приготовить с использованием альтернативных продуктов. К этому времени совокупный объем рынка альтернативных продуктов из мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов достигнет не менее 290 млрд долларов, до 97 млн тонн.

«С учетом текущей динамики роста потребления продуктов из альтернативных источников белка, ростом мер по ограничению влияния существующих форм ведения сельского хозяйства на климат, а также повышенным интересом инвесторов к сектору альтернативных белков, можно сказать, что 11% от общего рынка белка в мире — не такая агрессивная цифра <…> Это именно то, что нам сегодня необходимо, так как производить вкусные продукты из растительного сырья мы уже умеем. Нужно масштабировать их производство для снижения цены, а это влечет существенные капитальные вложения». Андрей Зюзин, управляющий партнер фонда «Fuel for Growth», эксперт рынка FoodNet НТИ

Исследователи предполагают, что рост может быть еще быстрее при условии достижения пика потребления животного мяса. При этом в России растительные альтернативы быстрее всего могут появиться в сфере молокосодержащей продукции, а переход на растительное мясо будет второстепенным. Основные риски ученые видят в области регулирования продуктов.

По мнению экспертов, растительные альтернативы могут сравняться с рынком натуральных продуктов к 2023 году. А с 2025 году то же самое сделают альтернативные белки, которые получают из микроорганизмов — грибов, дрожжей и одноклеточных водорослей.