Испания одобрила закон об эвтаназии

Закон устраняет угрозу тюремного заключения для людей, которые помогают другим уйти из жизни
Испания одобрила закон, разрешающий эвтаназию, став четвертой страной Евросоюза, легализовавшей эту процедуру.
Решение поддержали 202 депутата парламента, 141 проголосовал против.
«Сегодня большинство парламента стало свидетелями людей, которые больны и которые годами требовали этого права», – заявила депутат от Испанской социалистической рабочей партии Мария Луиза Карседо в ходе заключительных дебатов.
Закон позволяет людям с «серьезными, хроническими заболеваниями без шансов на выздоровление и испытывающим невыносимые страдания» обратиться к врачу за помощью в прекращении их жизни, говорится в тексте документа, размещенном на сайте парламента.
Закон, который вступит в силу через три месяца, снимет угрозу тюремного заключения для людей, которые помогают другому человеку уйти из жизни. Врачи не будут обязаны принимать участие в прекращении жизни человека.
Бельгия, Люксембург и Нидерланды уже разрешают эвтаназию при определенных условиях.
«Голос Америки»
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