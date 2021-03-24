Сигаретный дым оказался вреднее аэрозоля электронных сигарет для легочных клеток человека Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом » Хелен Миррен сыграет злодейку Гесперу в продолжении «Шазама!» По данным Deadline, оскароносная британская актриса Хелен Миррен («Калигула», «Королева») исполнит в продолжении супергеройского фильма роль Гесперы, дочери титана Атласа. Какой именно персонаж из DC станет первоисточником героини, пока не уточняется. К своим ролям в сиквеле вернутся Закари Ливай и Эшер Энджел, а кроме них в сиквеле также сыграет певица Рейчел Зеглер. Оригинальный «Шазам!», основанный на одноимённом комиксе, вышел в 2019 году. Лента при бюджете в 90-100 миллионов долларов собрала в прокате свыше 365 миллионов. Главным героем картины становится подросток Билли Бэтсон, который может превращаться супрегероя Шазама, взрослого мужчину, обладающего силами шести легендарных богов. Для трансформации Бэтсону надо всего лишь произнести имя Шазам. Сиквел с подзаголовком Fury of the Gods («Гнев богов») должен выйти в 2023 году. Режиссёром ленты вновь выступит Дэвид Ф. Сандберг, который ранее снял хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».