Глава Тихоокеанского флота США: Китай сокращает отставание от Америки

Адмирал Акилино заявил, что США стали свидетелями агрессивных действий Пекина «раньше, чем ожидали»
Кандидат на должность главы Индо-Тихоокеанского командования США заявил законодателям, что будущее мира, возможно, сводится к тому, как США и их союзники ответят на все большую милитаризацию и агрессивность Китая.
«Военно-морские силы США – это самый мощный, величайший флот на планете», – заявил адмирал ВМС Джон Акилино, давая показания в комитете Сената по вооруженным силам.
В настоящее время Акилино командует Тихоокеанским флотом ВМС.
В то же время он предупредил, что преимущество США ускользает.
«Китай наращивает свои возможности и потенциал и сокращает этот разрыв, – сказал он. – Мы увидели агрессивные действия раньше, чем ожидали, – идет ли речь о границе с Индией, Гонконге или уйгурах».
Президент США Джо Байден предложил Акилино на смену нынешнему главе Индо-Тихоокеанского командования адмиралу Филипу Дэвидсону, который уходит в отставку.
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