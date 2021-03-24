Глава Тихоокеанского флота США: Китай сокращает отставание от Америки

Кандидат на должность главы Индо-Тихоокеанского командования США заявил законодателям, что будущее мира, возможно, сводится к тому, как США и их союзники ответят на все большую милитаризацию и агрессивность Китая.

«Военно-морские силы США – это самый мощный, величайший флот на планете», – заявил адмирал ВМС Джон Акилино, давая показания в комитете Сената по вооруженным силам.

В настоящее время Акилино командует Тихоокеанским флотом ВМС.

В то же время он предупредил, что преимущество США ускользает.

«Китай наращивает свои возможности и потенциал и сокращает этот разрыв, – сказал он. – Мы увидели агрессивные действия раньше, чем ожидали, – идет ли речь о границе с Индией, Гонконге или уйгурах».

Президент США Джо Байден предложил Акилино на смену нынешнему главе Индо-Тихоокеанского командования адмиралу Филипу Дэвидсону, который уходит в отставку.