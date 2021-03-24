«  
  »

Генсек НАТО обвинил РФ в подавлении инакомыслия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил о сложности отношений альянса с Россией и призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального.

«Несмотря на многолетнее давление и попытки привлечения России к конструктивному диалогу, она усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами (…) Мы по-прежнему наблюдаем в России жестокое подавление политического инакомыслия, и мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других участников мирных демонстраций, которые были арестованы», — заявил Столтенберг после обсуждения Североатлантическим советом на уровне глав МИД отношений с Россией.

Генсек НАТО также обвинил Россию в совершении действий «по подрыву стабилизации в соседних странах».

24 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  