Финский фотограф потратил 12 лет и 1250 часов экспозиции на создание мозаичного фото Млечного Пути

Огромный участок нашей Галактики фотограф представил в виде мозаичного полотна составленного из 234 отдельных элементов объединенных в единую фотографию шириной 100 000 пикселей и разрешением 1,7 Гигапикселя. Элементы мозаики энтузиаст собирал на протяжении 12 лет с 2009 по 2021 год, потратив на съемку 1250 часов. Фотография захватывает сектор Млечного Пути с угловыми размерами 125 на 22 градуса и показывает свыше 20 млн звезд и созвездий.

О процессе работы над гигантской мозаикой Метсавайнио рассказывает на своем сайте, где можно увидеть как общее полотно 7000 на 1300 пикселей, так и отдельные элементы картины, сами по себе являющиеся великолепной визуализацией частички огромной Вселенной. На первом этапе фотограф выполнял съемку наиболее эффектных и красивых областей Млечного Пути. Заметив, что на основании длительной работы можно составить единую фотографию энтузиаст начал специально фотографировать недостающие участки неба, заполняя «белые пятна» на своей мозаике.

На заключительном этапе он «сшил» отдельные фотографии используя в качестве контрольных точек наиболее яркие и известные звезды и получил общее изображение используя стандартный PhotoShop. На панораме отображены фотоснимки областей газовых систем отражающих свет ионизированными элементами: водород в зеленом цвете, сера в красном и кислород в синем диапазоне.

Источник: astroanarchy