Дзюба может стать лучшим бомбардиром национальной сборной

Артем хочет войти в историю российской сборной. Сколько голов отделяют неистового Артема от первой строчки лучших бомбардиров национальной дружины. Кто лидирует?

Может Мальта?

Осень 2020 года стала «черной» для капитана российской футбольной дружины. Спортивная форма игрока была практически нулевой. Артем проваливал матч за матчем в составе «Зенита». Критика от болельщиков и специалистов выводила футболиста из себя. Зимняя пауза оказалась очень нужна Дзюбе.

Проведя сборы и перезарядив батарейки, форвард рвется к очередному титулу с «Зенитом». Вторая задача, которую поставил для себя Артем — титул лучшего бомбардира сборной России. На счету габаритного нападающего 26 забитых голов и он отстает на четыре мяча от Александра Кержакова.

Выйти вперед в споре лучшего голеадора национальной дружины Артем может 24 марта. В этот игровой день капитан выведет национальную команду против сборной Мальты. Все букмекерские конторы признают россиян фаворитами. Выбрать лучшую бк для ставок на этот матч поможет популярный портал для бетторов Stilbet.info, эксперты которого регулярно исследуют работу бк и составляют независимые обзоры. Из них любители ставок узнают всю необходимую информацию о регистрации, котировках и софте для мобильных девайсов от букмекеров.

Наставник национальной дружины обязательно выпустит Артема в стартовом составе. Станислав Черчесов не практикует ротацию, предпочитая проверенную обойму игроков. Главный тренер будет решать задачу наигрывания состава для предстоящего летом турнира Евро-2020.

Поэтому у Артема появится реальный шанс забить Мальте несколько мячей и при определенном стечении обстоятельств перегнать Кержакова.

Бомбардир

У Артема получилось обойтись в карьере без тяжелых травм, которые выбивали бы нападающего из строя надолго. Кержакову понадобилось более 90 поединков за сборную страны, чтобы забить 30 голов. Артем за 47 поединков забил 26. Стоит отметить, что Дзюба появился в сборной в достаточно зрелом возрасте. Пик его формы пришелся на три турнира:

— отборочный цикл на Евро-2016;

— ЧМ-2018;

— отбор на Евро-2020.

Именно в этих соревнованиях Артем записал на свой большую часть голов. В августе нападающему исполнится 33 года, лучшие годы в футболе позади. Для Артема остается последний шанс забить несколько голов и войти в историю. Сумеет ли сделать это скандальный форвард и остаться в памяти фанатов лучшим бомбардиром? Ответа осталось ждать недолго.