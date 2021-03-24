Дженнифер Энистон заподозрили в возвращении к возлюбленному

Поклонники 52-летней Дженнифер Энистон предположили, что звезда сериала «Друзья» могла вернуться к своему бывшему возлюбленному — 43-летнему певцу Джону Майеру. Такой вывод они сделали после того, как музыкант опубликовал в своем TikTok видео с анонсом новой пластинки. В ролике Джон появился не один, а вместе с собакой, в которой пользователи сети узнали любимого питомца актрисы.

Проведя тщательный сравнительный анализ, интернет-юзеры убедились, что в видео Майер действительно играл с псом Энистон: об этом говорит и ошейник.

Впрочем, возможно, Дженнифер просто нанесла экс-возлюбленному дружеский визит — не секрет, что она дружит со своими бывшими партнерами и находится с ними в хороших отношениях.

Мы заботимся друг о друге, общаемся и обожаем друг друга,

— говорила она о Майере после расставания.

Дженнифер Энистон и Джон Майер встречались с 2008 по 2009 год. Они познакомились на вечеринке после премии «Оскар» и вскоре закрутили роман. Об отношениях с голливудской звездой Майер написал песню Shadowy Days, которая помогла ему оставить их в прошлом и поставить в них окончательную точку.