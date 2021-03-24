Генсек НАТО обвинил РФ в подавлении инакомыслия Дзюба может стать лучшим бомбардиром национальной сборной » Джейми Фокс подтвердил свое участие в байопике о Майке Тайсоне Звезда «Джанго освобожденного» исполнит главную роль в биографическом сериале, посвященном жизни и боксерской карьере Майка Тайсона. В числе продюсеров проекта значатся Мартин Скорсезе и создатель «Тренировочного дня» и «Уравнителя» Антуан Фукуа. Известно, что сам Тайсон обеими руками «благословил» кандидатуру Джейми Фокса. При этом потоковый сервис Hulu в настоящее время тоже разрабатывает сериал-байопик о жизни Майка Тайсона, некий альтернативный проект, о котором скандальный боксер априори высказался крайне отрицательно и даже развернул в сети целую протестную кампанию.