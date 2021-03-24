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Джейми Фокс подтвердил свое участие в байопике о Майке Тайсоне

Джейми Фокс подтвердил свое участие в байопике о Майке Тайсоне

Звезда «Джанго освобожденного» исполнит главную роль в биографическом сериале, посвященном жизни и боксерской карьере Майка Тайсона.

В числе продюсеров проекта значатся Мартин Скорсезе и создатель «Тренировочного дня» и «Уравнителя» Антуан Фукуа. Известно, что сам Тайсон обеими руками «благословил» кандидатуру Джейми Фокса.

При этом потоковый сервис Hulu в настоящее время тоже разрабатывает сериал-байопик о жизни Майка Тайсона, некий альтернативный проект, о котором скандальный боксер априори высказался крайне отрицательно и даже развернул в сети целую протестную кампанию.

24 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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