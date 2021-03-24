Дизайнер придумала нижнее белье для женщин-трансгендеров

Дизайнер, креативный директор и основательница британского бренда купальных костюмов Swim By Alba Альбана Джанджева (Albana Janjeva), разработала нижнее белье для трансгендерных женщин. Информация появилась на портале Metro.

Согласно материалу, трусы модели Lili Gaff, сшитые из смеси нейлона и микрофибры, предназначены для того, чтобы носить их под плавками. По словам модельера, белье ее марки помогает женщинам-трансгендерам чувствовать себя уверенно в пляжной одежде. «Мы создали Lili Gaff, чтобы трансгендерам было комфортно в купальниках любого фасона», — пояснила дизайнер.

Как сообщает издание, на создание Lili Gaff Джанджеву вдохновила адвокат Лили Сент-Джерри (Lili St. Jerry), с которой она познакомилась на марше Black Lives Matter. «Лили тоже трансгендер. Мы долго обсуждали моду и бодипозитив. Я осознала, что мой бренд купальников не заботится о потребностях транс-женщин, и мы с Джерри решили сотрудничать, чтобы создать нечто особенное и вдохновить индустрию моды», — поделилась героиня.

Отмечается, что запуск нижнего белья планируется на 31 марта — в день Международного дня видимости трансгендеров.