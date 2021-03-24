Астрономы впервые засняли магнитные поля на краю черной дыры M87

10 апреля 2019 года ученые опубликовали первое изображение черной дыры, на котором обнаружена яркая кольцевая структура с темной центральной областью — «тенью» черной дыры. С тех пор коллаборация EHT глубже изучила данные о сверхмассивном объекте в сердце галактики M87, собранные в 2017 году. Они обнаружили, что значительная часть света вокруг черной дыры M87 поляризована.

Ученым впервые удалось измерить поляризацию, сигнатуру магнитных полей, так близко к краю черной дыры М87ч Наблюдения являются ключом к объяснению того, как галактика M87, расположенная на расстоянии 55 млн световых лет от Земли, может запускать из своего ядра энергетические джеты. Подробности об исследовании сообщает Европейская космическая обсерватория (ESO).

Свет становится поляризованным, когда он проходит через определенные фильтры (например, линзы поляризованных солнцезащитных очков) или когда он излучается в горячих областях космоса, где присутствуют магнитные поля. Точно так же, как специальные очки помогают работе глаз, уменьшая отражения и блики от ярких поверхностей, астрономы могут улучшить свой обзор области вокруг черной дыры, глядя на то, как поляризован исходящий от нее свет. В частности, поляризация позволяет астрономам наносить на карту силовые линии магнитного поля, присутствующие на внутреннем крае черной дыры.