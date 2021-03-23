Власти Британии продлят запрет на международные поездки до июля

Британские власти собираются продлить до июля действующий в стране запрет на международные поездки, кроме жизненно необходимых, пишет The Times. Штраф для нарушителей составляет 5 тыс. фунтов стерлингов.

Соответствующее предложение правительство 22 марта внесло на рассмотрение депутатов. Голосование по этому вопросу должно пройти 25 марта. Как отмечает издание, поскольку правящая Консервативная партия имеет уверенное большинство в парламенте, предложение скорее всего будет одобрено и новые правила начнут действовать со следующего понедельника.

В настоящее время за рубеж из Британии можно выехать только по работе, учебе, для лечения, чтобы навестить находящегося при смерти родственника или друга, сочетаться браком или посетить свадьбу ближайшего родственника, переехать или продать свою недвижимость. Эти ограничения останутся в силе до 30 июня.

В настоящее время нет данных относительно ограничений для въезда в Британию иностранных туристов, но газета отмечает, что правила, подразумевающие несколько тестов и обязательный карантин на протяжении 10 дней после въезда, вряд ли будут смягчены до конца лета.