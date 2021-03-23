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Умер последний иракский врач-еврей, который лечил бедных бесплатно

Умер последний иракский врач-еврей, лечивший бедных бесплатно

 

16 марта стало известно, что последний иракский врач-еврей умер в возрасте 61 года, сообщает «The Times of Israel».

Доктор Тафер Элияху, врач-ортопед из больницы «Васити», получил прозвище «врач для бедных», поскольку лечил тех, кто не мог позволить себе такие расходы, как сообщили израильская государственная телекомпания «Kan» и корреспондент «Washington Post» по Ираку Мустафа Салим.

«Kan» сообщила, что во время войны в Персидском заливе 2003 года он продолжал принимать больных и раненых, даже несмотря на бомбежки. «Kan» рассказала, что Элиягу умер 15 марта от сердечного приступа, ссылаясь на журналиста из Багдада. Однако Салим написал в своем твиттер-аккаунте, что причиной смерти стал внезапный инсульт.

Согласно переписи населения Багдада 1917 года, евреи составляли 40% его населения. Но после создания Израиля в 1948 году региональная напряженность резко возросла, и развернулись антисемитские кампании, вынудившие большинство иракских евреев бежать. Примерно 150000 евреев, все еще остававшихся в Ираке в 1948 году, бежали. К 1951 году уехали 96% из них. Остаться означало столкнуться с растущей дискриминацией и экспроприацией собственности. После вторжения под руководством США в 2003 году некоторые евреи были отправлены в Израиль специальными эвакуационными рейсами, в то время как другие уехали в последующие годы межрелигиозной войны.

Согласно дипломатическим телеграммам, опубликованным «Wikileaks», к 2009 году в Багдаде осталось всего восемь евреев. Многие еврейские дома были захвачены иракским государством до 2003 года, а еврейские школы, магазины и синагоги по всей стране разрушаются.

Источник: Лехаим

23 марта, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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