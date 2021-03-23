Умер последний иракский врач-еврей, который лечил бедных бесплатно

16 марта стало известно, что последний иракский врач-еврей умер в возрасте 61 года, сообщает «The Times of Israel».

Доктор Тафер Элияху, врач-ортопед из больницы «Васити», получил прозвище «врач для бедных», поскольку лечил тех, кто не мог позволить себе такие расходы, как сообщили израильская государственная телекомпания «Kan» и корреспондент «Washington Post» по Ираку Мустафа Салим.

«Kan» сообщила, что во время войны в Персидском заливе 2003 года он продолжал принимать больных и раненых, даже несмотря на бомбежки. «Kan» рассказала, что Элиягу умер 15 марта от сердечного приступа, ссылаясь на журналиста из Багдада. Однако Салим написал в своем твиттер-аккаунте, что причиной смерти стал внезапный инсульт.