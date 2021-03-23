Samsung запатентовала дактилоскопическую систему идентификации водителя автомобиля

Мировой лидер по оформлению патентов в высокотехнологической сфере компания Samsung предложила простой, но эффективный способ защиты автомобилей от угона с использованием системы датчиков отпечатков пальцев. Дактилоскопический сенсор позволит однозначно идентифицировать владельца автомобиля и исключить возможность проникновения в авто посторонних лиц с целью угона транспортного средства.

Современные противоугонные устройства пока не позволяют полностью избежать похищения автомобилей, несмотря на внедрение все более продвинутых технологий использующих GPS навигацию и другие высокотехнологические средства.