Samsung запатентовала дактилоскопическую систему идентификации водителя автомобиля

Мировой лидер по оформлению патентов в высокотехнологической сфере компания Samsung предложила простой, но эффективный способ защиты автомобилей от угона с использованием системы датчиков отпечатков пальцев. Дактилоскопический сенсор позволит однозначно идентифицировать владельца автомобиля и исключить возможность проникновения в авто посторонних лиц с целью угона транспортного средства.
Современные противоугонные устройства пока не позволяют полностью избежать похищения автомобилей, несмотря на внедрение все более продвинутых технологий использующих GPS навигацию и другие высокотехнологические средства.
Разработчики из Samsung предложили разместить в различных местах автомобиля несколько сенсоров распознающих отпечатки пальцев. Расположенный на дверной ручке датчик обеспечит защиту салона от проникновения вовнутрь злоумышленников, а датчик на руле помимо идентификации владельца может обеспечивать обязательное условие для запуска в работу двигателя. Такая двухфакторная защита значительно повысит безопасность. Усилить меры по защите авто от угона можно при помощи смартфона водителя, который также должен находиться в салоне в момент проведения идентификации пользователя.
Описание патента не предоставляет информации о планах Samsung по использованию технологии дактилоскопической защиты автомобилей. В настоящее время нет сведений о намерении компании продавать лицензию на традиционную технологию идентификации водителей, либо о планах Samsung по разработке и производству собственных автомобилей.
Leave a Reply