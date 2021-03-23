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Принц Гарри нашел работу

Принца Гарри взяли на работу в руководство американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины. Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания занимается коучингом и психологическим консультированием.

Герцог Сассекский будет помогать разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечать за благотворительные взносы, а также проводить публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье. Принца Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

«Я намерен помочь улучшать жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях», — так принц Гарри прокомментировал свое назначение.

23 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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