Принц Гарри нашел работу

Принца Гарри взяли на работу в руководство американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины. Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания занимается коучингом и психологическим консультированием.

Герцог Сассекский будет помогать разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечать за благотворительные взносы, а также проводить публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье. Принца Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

«Я намерен помочь улучшать жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях», — так принц Гарри прокомментировал свое назначение.