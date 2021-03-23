Принц Гарри и Меган Маркл признались, что у них не было тайной свадьбы

Одним из самых обсуждаемых моментов интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри стало заявление герцогини о том, что они с принцем Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии. Однако действительность этой тайной свадьбы была поставлена под сомнение, потому что многие не поверили, что это была законная церемония. В Великобритании для заключения законного брака на торжестве должно присутствовать не менее двух свидетелей.

Вчера Меган и Гарри наконец внесли ясность в свое заявление. Пресс-секретарь пары сказал, что они обменялись клятвами за несколько дней до своей официальной свадьбы 19 мая. Однако этот обмен клятвами не является браком.

Напомним, что в интервью Меган рассказала, что они с Гарри обменялись клятвами на заднем дворе своего дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Стивен Бортон, оформлявший брачные документы пары, заявил, что Меган все не так поняла.

Мне очень жаль, но Меган явно сбита с толку и дезинформирована. Они не обвенчались тремя днями ранее в присутствии архиепископа Кентерберийского. Специальная лицензия, которую я помог составить, позволила им пожениться в часовне Святого Георгия в Виндзоре, и то, что произошло там 19 мая 2018 года и было замечено миллионами людей по всему миру, было официальной свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом,

— сказал он.

Документ о заключении брака принца Гарри и Меган Маркл оказался в распоряжении британской газеты The Sun. Он подтверждает, что пара действительно заключила брак 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. В свидетельстве Гарри указан как «холостой», а его профессия — как «принц Соединенного Королевства», Меган — как «разведенная» и «актриса». Ее отец Томас Маркл записан как «художник по свету», а принц Чарльз — как «принц Соединенного Королевства».