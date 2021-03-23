Леа Сейду изумила рекламой сумки от Louis Vuitton

Звезда позировала в кровати со своей любимой сумкой от модного дома. Таким образом кампейн передал всю тесноту взаимоотношений между женщиной и ее главным аксессуаром.

Известная французская кинозвезда Леа Сейду возглавила рекламный кампейн дома моды Louis Vuitton, представив сумки Capucines. Откровенными фото актрисы поделились на сайте компании.

Леа позирует с сумкой в кровати для известного американского фотографа Стивена Мейзела. Обнаженное тело 35-летней знаменитости прикрыто простыней. На некоторых снимках она держит сумку в руках, а иногда просто наслаждается новым изделием от Louis Vuitton.

Кадры напоминают фотографии культовой звезды Мерилин Монро, которая также позировала в кровати обнаженной.

Реклама Capucines, по словам Louis Vuitton, «демонстрация интимных отношений между женщиной и сумкой».

Сама Леа Сейду, которая представляет бренд с 2016 года, очень гордится, что в очередной раз стала лицом модного дома, в частности, Capucines — «сумки, которую носит каждый день».