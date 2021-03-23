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Кремль усилил контроль Telegram

Кремль усилил контроль Telegram посредством прямых капиталовложений.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в мессенджер Telegram совместно с арабским фондом Mubadala Investment Company. Ранее стало известно, что компания Павла Дурова привлекла $150 млн от нескольких фондов из Абу-Даби. Об этом во вторник, 23 марта, пишет Forbes.

Сколько именно РФПИ инвестировал в Telegram, представитель фонда отказался рассказывать. Однако вице-президент компании Telegram Илья Перекопский опроверг информацию, что среди инвесторов в облигации компании был РФПИ, пишет kod.ru.

По данным СМИ, крупнейшим инвесторами стали две организации из Арабских Эмиратов — инвесткомпании Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Каждая из них вложила по $75 млн.

23 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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