Кремль усилил контроль Telegram

Кремль усилил контроль Telegram посредством прямых капиталовложений.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в мессенджер Telegram совместно с арабским фондом Mubadala Investment Company. Ранее стало известно, что компания Павла Дурова привлекла $150 млн от нескольких фондов из Абу-Даби. Об этом во вторник, 23 марта, пишет Forbes.

Сколько именно РФПИ инвестировал в Telegram, представитель фонда отказался рассказывать. Однако вице-президент компании Telegram Илья Перекопский опроверг информацию, что среди инвесторов в облигации компании был РФПИ, пишет kod.ru.

По данным СМИ, крупнейшим инвесторами стали две организации из Арабских Эмиратов — инвесткомпании Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Каждая из них вложила по $75 млн.