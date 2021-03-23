Итальянский бодибилдер убил родителей из-за просьбы погулять с собакой

В Италии 30-летний бодибилдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) сознался в убийстве родителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Учителя Питер Ноймар (Peter Neumair) и Лаура Перселли (Laura Perselli) из итальянского города Больцано исчезли в начале 2021 года. Позднее тело Лауры Перселли обнаружили в реке со следами удушения. Отыскать останки Питера Ноймара не удалось, однако на мосту были найдены следы его крови.

Бенно Ноймар был арестован по подозрению в убийстве 29 января, но только сейчас сознался в преступлении. По его словам, ссора началась с просьбы погулять с собакой. Он отказался и ушел играть на компьютере, а потом лег спать. Отец разбудил бодибилдера и продолжил ругаться. В итоге тот задушил и его, и мать, а затем сбросил их тела в реку.