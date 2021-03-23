«  
  »

Итальянский бодибилдер убил родителей из-за просьбы погулять с собакой

В Италии 30-летний бодибилдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) сознался в убийстве родителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Учителя Питер Ноймар (Peter Neumair) и Лаура Перселли (Laura Perselli) из итальянского города Больцано исчезли в начале 2021 года. Позднее тело Лауры Перселли обнаружили в реке со следами удушения. Отыскать останки Питера Ноймара не удалось, однако на мосту были найдены следы его крови.

Бенно Ноймар был арестован по подозрению в убийстве 29 января, но только сейчас сознался в преступлении. По его словам, ссора началась с просьбы погулять с собакой. Он отказался и ушел играть на компьютере, а потом лег спать. Отец разбудил бодибилдера и продолжил ругаться. В итоге тот задушил и его, и мать, а затем сбросил их тела в реку.

23 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  