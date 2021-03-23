Исполнилось ровно 25 лет одной из самых известных видеоигровых серий — Resident Evil

На протяжении этого времени в рамках франшизы вышло несколько десятков игр, ответвлений, переизданий и экранизаций, а серия успела переизобрести жанр экшенов, зайти в тупик и восстать из пепла.

Оригинальная Resident Evil вышла 22 марта 1996 года на PlayStation и стала одной из самых успешных игр этой платформы — наряду со второй и третьей частями. Более поздний выпуск серии с цифрой «4» в заголовке стала знаковой: Синдзи Миками фактически показал коллегам, как делать современные экшены от третьего лица. И повлиял на индустрию так сильно, что даже сейчас мы играем в далёких наследников Resident Evil 4.