Инсайдер рассказал, почему Бритни Спирс публично не комментирует борьбу за опекунство со своим отцом

О битве 39-летней Бритни Спирс за опекунство с ее отцом Джейми высказались, кажется, уже все родные и близкие певицы. Однако она сама хранит молчание и эту ситуацию не комментирует. Интерес к тому, как звезда могла бы представить свою версию нашумевшего дела, возрос после интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, в котором не было запретных тем для обсуждения. Но Бритни по стопам членов королевской семьи идти не собирается. По словам инсайдера, она, возможно, и хотела бы рассказать свою историю, но давать откровенное телевизионное интервью точно не собирается.

Сообщение о том, что Бритни рассматривает возможность все рассказать, сильно преувеличено и, по сути, дает ложную надежду поклонникам, которые разместили в твиттере призывы к этому после интервью Гарри и Меган. Бритни хотела бы рассказать свою историю и всегда хотела написать мемуары, но опекунство затрудняет это. В любом случае это не то, что у нее сейчас стоит на повестке дня,

— поделился источник.

Другой инсайдер подтвердил заинтересованность Бритни в том, чтобы ее голос был услышан в альтернативном формате, отличном от телевизионного интервью.

Бритни не упоминала об интервью. Она хочет говорить и может сделать это в социальных сетях с помощью бойфренда Сэма Асгари на его страницах, если она окажется в чрезвычайной ситуации. Она не хочет, чтобы ее слова редактировали,

— рассказал он.

Бритни Спирс с отцом Джейми

Сейчас отец Бритни продолжает отвечать за ее имущество, а обязанности опекуна звезды временно исполняет его помощница Джоди Монтгомери, которой он передал полномочия по состоянию здоровья. В августе этого года срок ее полномочий истечет, однако Бритни категорически против возвращения к этой роли своего отца — Джоди ей как опекун очень нравится.

Однако адвокат Джейми Спирса Вивиан Торин заявляет, что певица никогда не просила отца перестать быть ее опекуном.

В начале пандемии они провели время вместе с другими членами семьи в Луизиане. Бритни и Джейми вместе ездили в дальние поездки. Они играли и работали в семейном саду. Каждый вечер Джейми готовил местную еду, которую семья ела вместе. За все это время Бритни никогда не говорила отцу таких слов. Она никогда не просила его отойти в сторону,

— утверждала Торин.