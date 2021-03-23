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Илон Маск планирует высадится на Марсе в течении девяти лет

Илон Маск планирует высадится на Марсе в течении десяти лет. Об этом он заявил в интервью. По его словам технологически для этого все будет готово.

Об этом сообщает  Reuters .

Только в феврале компания собрала около $ 850 млн капитала, и планирует развивать проект несмотря на то, что прототип ракеты Starship взорвался при попытке посадки.

«SpaceX приземлит свои ракеты» StarShip «на Марс задолго до 2030 года», — сообщил Маск.

  • Напомним, американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.
23 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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