Илон Маск планирует высадится на Марсе в течении девяти лет

Илон Маск планирует высадится на Марсе в течении десяти лет. Об этом он заявил в интервью. По его словам технологически для этого все будет готово.
Об этом сообщает Reuters .
Только в феврале компания собрала около $ 850 млн капитала, и планирует развивать проект несмотря на то, что прототип ракеты Starship взорвался при попытке посадки.
«SpaceX приземлит свои ракеты» StarShip «на Марс задолго до 2030 года», — сообщил Маск.
- Напомним, американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.
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