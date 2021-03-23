Илон Маск планирует высадится на Марсе в течении девяти лет

Илон Маск планирует высадится на Марсе в течении десяти лет. Об этом он заявил в интервью. По его словам технологически для этого все будет готово.

Об этом сообщает Reuters .

Только в феврале компания собрала около $ 850 млн капитала, и планирует развивать проект несмотря на то, что прототип ракеты Starship взорвался при попытке посадки.

«SpaceX приземлит свои ракеты» StarShip «на Марс задолго до 2030 года», — сообщил Маск.