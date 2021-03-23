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Германия купит ракетные двигатели Украины

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Германская компания Rocket Factory Augsburg (RFA) закупится ракетными двигателями производства украинского «Южмаша», пишет Ars Technica.

В публикации издания отмечается, что соответствующие силовые установки получит носитель One, способный за три миллиона евро выводить на полярную орбиту до 1,2 тонны грузов.

В самой RFA утверждают, что закупают у украинской стороны не силовой агрегат целиком, а лишь его отдельные элементы, в частности, турбонасос, что «позволяет быстро разработать двигатель с замкнутым топливным циклом».

Предположительно, речь идет о поставке элементов двигателей РД-809К или РД-870.

23 марта, 2021 | Category: Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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