Держкіно запропонувало українцям обрати фільми до 30-ї річниці Незалежності для перегляду в кінотеатрах

Державне агентство з питань кіно запропонувало громадянам України обрати вітчизняні фільми, які покажуть у кінотеатрах до 30-ї річниці Незалежності України
Проголосувати можна на сайті Держкіно за посиланням.
Так, українцям пропонують обрати по три фільми зі списку в кожній із трьох категорій:
— фільми для широкої глядацької аудиторії;
— авторські фільми;
— документальні фільми.
«За роки незалежності в Україні було знято багато фільмів: визначних і посередніх, талановитих та переоцінених, підтриманих державою та незалежних від державного фінансування, успішних та тих, що не знайшли відгуку в серці глядача. Українське кіновиробництво пройшло за цей час складний шлях від спаду до відновлення та розвитку», – йдеться в повідомленні.
Так, серед стрічок є: «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», «Сторожова застава», «Гніздо горлиці», «Кіборги», «Дике поле», «Скажене весілля», «Захар Беркут», «Донбас», «Атлантида», «Номери», «Одесити на Донбасі», «Домашні ігри», «Земля блакитна, ніби апельсин» та інші.
Опитування триватиме до кінця липня.
- Нагадаємо, цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
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