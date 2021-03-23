Держкіно запропонувало українцям обрати фільми до 30-ї річниці Незалежності для перегляду в кінотеатрах

Проголосувати можна на сайті Держкіно за посиланням.

Так, українцям пропонують обрати по три фільми зі списку в кожній із трьох категорій:

— фільми для широкої глядацької аудиторії;

— авторські фільми;

— документальні фільми.

«За роки незалежності в Україні було знято багато фільмів: визначних і посередніх, талановитих та переоцінених, підтриманих державою та незалежних від державного фінансування, успішних та тих, що не знайшли відгуку в серці глядача. Українське кіновиробництво пройшло за цей час складний шлях від спаду до відновлення та розвитку», – йдеться в повідомленні.

Так, серед стрічок є: «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», «Сторожова застава», «Гніздо горлиці», «Кіборги», «Дике поле», «Скажене весілля», «Захар Беркут», «Донбас», «Атлантида», «Номери», «Одесити на Донбасі», «Домашні ігри», «Земля блакитна, ніби апельсин» та інші.

Опитування триватиме до кінця липня.