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Держкіно запропонувало українцям обрати фільми до 30-ї річниці Незалежності для перегляду в кінотеатрах

Державне агентство з питань кіно запропонувало громадянам України обрати вітчизняні фільми, які покажуть у кінотеатрах до 30-ї річниці Незалежності України

Проголосувати можна на сайті Держкіно за посиланням.

Так, українцям пропонують обрати по три фільми зі списку в кожній із трьох категорій:

— фільми для широкої глядацької аудиторії;

— авторські фільми;

— документальні фільми.

«За роки незалежності в Україні було знято багато фільмів: визначних і посередніх, талановитих та переоцінених, підтриманих державою та незалежних від державного фінансування, успішних та тих, що не знайшли відгуку в серці глядача. Українське кіновиробництво пройшло за цей час складний шлях від спаду до відновлення та розвитку», – йдеться в повідомленні.

Так, серед стрічок є: «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», «Сторожова застава», «Гніздо горлиці», «Кіборги», «Дике поле», «Скажене весілля», «Захар Беркут», «Донбас», «Атлантида», «Номери», «Одесити на Донбасі», «Домашні ігри», «Земля блакитна, ніби апельсин» та інші.

Опитування триватиме до кінця липня.

  • Нагадаємо, цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
23 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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