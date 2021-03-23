DARPA тестирует воздушные бои F-16 под управлением искусственного интеллекта

DARPA ( Агентство оборонных исследовательских проектов США) продвинулась в направлении создания истребителя, который управляется искусственным интеллектом (ИИ). Агентство провела симуляцию воздушного боя с применением ракетного вооружения «воздух-воздух».

В имитационном среде происходили бои по сценарию 2 дружеских F-16 против 1-го вражеского истребителя. Исследователи тестировали, как ИИ сможет в сложной ситуации маневренного боя избегать «дружественного огня» авиационными ракетами.

На предварительной стадии исследования имитировались только бои с применением пушки в режиме 1 против 1.

Тогда также состоялись имитационной воздушные бои искусственного интеллекта против опытного пилота F-16. После 5 раундов счет был 5: 0 в пользу ИИ.

В конце 2021 планируются испытания с использованием реальных самолетов. Это будут турбовинтовые и реактивные летательные аппараты. Сейчас проводятся исследования на оборудованных ИИ самолетах L-29 и L-39.