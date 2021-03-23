«Борат 2» получил престижную награду

Комедия «Борат 2» продолжает собирать престижные профессиональные награды. Очередной из них оказалась премия американской Гильдии сценаристов, которую проект завоевал в номинации «лучший адаптированный сценарий». Получая трофей, исполнитель главной роли, продюсер проекта Саша Барон Коэн пошутил, что «на него работало большинство голливудских сценаристов».

Напомним, что ранее «Борат 2» был удостоен сразу двух премию «Золотой глобус 2021» и выдвинут на соискание двух наград Американской Киноакадемии, в том числе и за сценарий. Картина также претендовала на премию Британской Киноакадемии.

Премию Гильдии за лучший оригинальный сценарий получили создатели картины «Девушка, подающая надежды». Среди драматических сериалов лучший сценарий оказался у проекта «Корона», рассказывающего историю семьи британской королевы Елизаветы II, а среди комедийных у шоу «Тед Лассо».

Сможет ли «Борат 2» добавить к своему списку наград еще и «Оскар 2021», станет известно 25 апреля. Отметим, что в этом году церемония вручения золотых статуэток пройдет значительно позже, чем обычно из-за пандемии коронавируса нового типа.