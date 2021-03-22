За 2020 рік зовнішній борг України зріс на понад три мільярди доларів

Валовий зовнішній борг України протягом минулого року виріс на 3,951 мільярда доларів і досяг 125,69 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Окрім того, ВВП борг за 2020 рік зріс з 78,6% до 83,4%.

За квартал зовнішній борг державного сектора виріс на 3,0 мільярди доларів і склав 54,7 млрд доларів (36,3% від ВВП).

Водночас збільшились і зовнішні зобов’язання приватного сектору (на 0,5 млрд доларів), які на 31 грудня 2020 року сягнули 71,0 млрд доларів (47,1% від ВВП).

За IV кварталу 2020 року борг зріс на 3,510 мільярдів доларів. Основними факторами зростання стали операції уряду та реального сектору економіки.

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління у IV кварталі 2020 року зросли на 2,8 млрд доларів до 47.8 мільярда доларів (31,7% від ВВП) в результаті залучень уряду на зовнішніх ринках і від міжнародних партнерів на суму 2.2 мільярда доларів.

Зовнішній борг центрального банку в IV кварталі 2020 року внаслідок стрибка курсу СДР збільшився на 155 мільйонів доларів і склав 6,9 млрд доларів(4,6% від ВВП на кінець 2020 року).

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України у звітному кварталі скоротився з 4,0 до 3,7 мільярда доларів (2,4% від ВВП) в результаті виплат за довгостроковими єврооблігаціями банків на 0,4 млрд доларів.

Нагадаємо, що станом на 31 січня 2021 року державний і гарантований державою борг України склав 2 558,22 мільярда гривень або 90,74 мільярда доларів, передає Прямий.