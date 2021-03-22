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За 2020 рік зовнішній борг України зріс на понад три мільярди доларів

За 2020 рік зовнішній борг України зріс на понад три мільярди доларів

Валовий зовнішній борг України протягом минулого року виріс на 3,951 мільярда доларів і досяг 125,69 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Окрім того, ВВП борг за 2020 рік зріс з 78,6% до 83,4%.

За квартал зовнішній борг державного сектора виріс на 3,0 мільярди доларів і склав 54,7 млрд доларів (36,3% від ВВП).

Водночас збільшились і зовнішні зобов’язання приватного сектору (на 0,5 млрд доларів), які на 31 грудня 2020 року сягнули 71,0 млрд доларів (47,1% від ВВП).

За IV кварталу 2020 року борг зріс на 3,510 мільярдів доларів. Основними факторами зростання стали операції уряду та реального сектору економіки.

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління у IV кварталі 2020 року зросли на 2,8 млрд доларів до 47.8 мільярда доларів (31,7% від ВВП) в результаті залучень уряду на зовнішніх ринках і від міжнародних партнерів на суму 2.2 мільярда доларів.

Зовнішній борг центрального банку в IV кварталі 2020 року внаслідок стрибка курсу СДР збільшився на 155 мільйонів доларів і склав 6,9 млрд доларів(4,6% від ВВП на кінець 2020 року).

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України у звітному кварталі скоротився з 4,0 до 3,7 мільярда доларів (2,4% від ВВП) в результаті виплат за довгостроковими єврооблігаціями банків на 0,4 млрд доларів.

Нагадаємо, що станом на 31 січня 2021 року державний і гарантований державою борг України склав 2 558,22 мільярда гривень або 90,74 мільярда доларів, передає Прямий.

22 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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