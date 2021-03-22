Warner Bros показала новые кадры из «Годзиллы против Конга»

Киностудия Warner Bros. поделилась большой порцией официальных кадров из предстоящего эпического блокбастера «Годзилла против Конга«. Помимо легендарных монстров, на изображениях запечатлены и все основные «человеческие» персонажи, которых сыграли Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Джулиан Деннисон, Демиан Бишир и юная Кайли Хоттл.

Истинными злодеями картины Адама Вингарда («Тетрадь смерти», «Гость») окажутся отнюдь не чудовища, а сами люди. Пока деятели старинного криптозоологического агентства «Монарх» пытаются изучить историю происхождения Кинг Конга на Острове черепа, высшие правительственные фракции устраивают коварный заговор, который провоцирует гигантского водного кайдзю и приводит к разрушительному столкновению двух древних титанов.

Победителем в этой битве станет только один, а кто именно, можно будет узнать уже скоро, когда «Годзилла против Конга» выйдет в прокат. На территории США масштабный кроссовер о противостоянии короля монстров и царя обезьян выпустят 31 марта по гибридной модели релиза — одновременно в кинотеатрах и на платформе потокового сервиса HBO Max.