«  
  »

Warner Bros показала новые кадры из «Годзиллы против Конга»

Warner Bros показала новые кадры из "Годзиллы против Конга"

Киностудия Warner Bros. поделилась большой порцией официальных кадров из предстоящего эпического блокбастера «Годзилла против Конга«. Помимо легендарных монстров, на изображениях запечатлены и все основные «человеческие» персонажи, которых сыграли Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Джулиан Деннисон, Демиан Бишир и юная Кайли Хоттл.

Истинными злодеями картины Адама Вингарда («Тетрадь смерти», «Гость») окажутся отнюдь не чудовища, а сами люди. Пока деятели старинного криптозоологического агентства «Монарх» пытаются изучить историю происхождения Кинг Конга на Острове черепа, высшие правительственные фракции устраивают коварный заговор, который провоцирует гигантского водного кайдзю и приводит к разрушительному столкновению двух древних титанов.

Победителем в этой битве станет только один, а кто именно, можно будет узнать уже скоро, когда «Годзилла против Конга» выйдет в прокат. На территории США масштабный кроссовер о противостоянии короля монстров и царя обезьян выпустят 31 марта по гибридной модели релиза — одновременно в кинотеатрах и на платформе потокового сервиса HBO Max.

22 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  